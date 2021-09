Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Diebstähle aus Autos

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in Ibbenbüren und Rheine Autos aufgebrochen und Gegenstände entwendet. In Ibbenbüren schlugen Unbekannte am Mittwoch (22.09.21) zwischen 07.30 Uhr und 13.15 Uhr an der Osnabrücker Straße auf Höhe der Hausnummer 158 die hintere Dreiecksscheibe eines schwarzen BMWs ein und entwendeten eine Flasche sowie einen Bauchgürtel. In Rheine waren Autoaufbrecher an der Rabinstraße aktiv. In der Zeit zwischen Dienstag (21.09.21), 21.00 Uhr, und Mittwoch (22.09.21), 06.40 Uhr, zerstörten sie eine Fensterschreibe eines grauen VW Polos. Sie entwendeten eine Handtasche, die im Fußraum lag. Täterhinweise liegen jeweils nicht vor. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter 05451/5914315 für Ibbenbüren und 05971/9384215 für Rheine.

