POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall Radfahrer verletzt, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Mittwoch (22.09.), gegen 16.10 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/ Salzbergener Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Radfahrer verletzt. Eine 48jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte vom Konrad-Adenauer-Ring nach rechts in die Salzbergener Straße einzubiegen. Währenddessen näherte sich von rechts ein 23jähriger Radfahrer aus Richtung Droste-Hülshoff-Straße und beabsichtigte den Konrad-Adenauer-Ring zu überqueren. Hierbei wurde er vom Pkw erfasst und verletzte sich. Für die Polizei ist der Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt, deshalb werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die weitere sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

