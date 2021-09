Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Junge stürzt mit Fahrrad, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

In Rheine befuhr am Dienstag (21.09.) ein 10jähriger Junge gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Elter Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Hohenkampstraße hielt er zunächst an. Als er wieder anfuhr, um die Kreuzung zu überqueren, wurde ihm durch einen dunklen Pkw die Vorfahrt genommen. Der Junge erschrak, stürzte und zog sich eine Schürfwunde zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug machen können, melden sich bei der Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 9384215.

