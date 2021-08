Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230821-657: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tankstellenraub

Hückeswagen (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung hofft die Polizei an Hinweise zu einem bislang unbekannten Täter zu gelangen, der am 27. Juni eine Tankstelle in Hückeswagen ausrauben wollte.

Der Mann hatte kurz nach 5 Uhr die Tankstelle an der Peterstraße betreten und mit einer deutlich im Hosenbund sichtbaren Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Angestellte ergriff jedoch zur Abwehr eine Schere und hielt diese in Richtung des Unbekannten, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Der Mann war mit silbernen Audi A3 vorgefahren, an dem sich ein entwendetes Kennzeichen aus Wuppertal befand. Als Kleidung trug er eine blaue Jogginghose sowie ein gelbes Basketballshirt mit der Aufschrift "SANDIEGO 32". An seinem rechten Arm befanden sich eine auffällige Tätowierung.

Ein Foto des Tatverdächtigen ist unter dem Link https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hueckeswagen-versuchter-raub im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt.

Telefonische Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Hinweise per E-Mail senden Sie bitte an die Adresse: KK1.gummersbach@polizei.nrw.de

