Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230821-654: Durch die Wand eingedrungen

Gummersbach (ots)

Kriminelle haben am Montag (23. August) versucht, in die Filiale eines Schnellrestaurants in der Gummersbacher Straße einzudringen. Die Täter hebelten an der Gebäuderückseite ein Wandelement heraus und schafften es so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Dabei lösten die Täter u, 3:19 Uhr den Alarm aus. Beim Eintreffen der Polizei, nur wenige Minuten später, waren die Eindringlinge bereits geflüchtet. Beute hatten sie nach ersten Erkenntnissen nicht gemacht.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalpolizei Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell