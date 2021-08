Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230821-653: Glastür hielt Hebelversuchen stand

Wipperfürth (ots)

Vergeblich haben Kriminelle am Montag (23. August) versucht, in ein Elektronikgeschäft in der "Untere Straße" einzubrechen. Um 3:48 Uhr hebelten sie an der Glaseingangstür des Geschäfts, schafften es jedoch nicht, diese zu öffnen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

