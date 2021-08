Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220821-650: Unbekannte setzen gestohlenes Auto in Brand

Reichshof (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. August) in Denklingen einen blauen Opel erst gestohlen und anschließend in Brand gesetzt. Nachts, um 1:30 Uhr, wurden Polizisten der Wache Waldbröl nach Denklingen zu einem brennenden Auto gerufen. Bei dem Auto handelte es sich um einen blauen Opel Zafira. Er stand am Ende einer Überführung in der Sackgasse "An der Wieley". Die Feuerwehr löschte den Brand, dennoch entstand an dem Wagen Totalschaden. Ermittlungen ergaben, dass der Opel zuvor in der Hauptstraße in Denklingen gestohlen wurde. Nach Angaben der Eigentümer hatte sich ein Kanister Benzin im Kofferraum befunden. Der Diebstahl kann auf den Zeitraum zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 1:30 Uhr am Sonntag eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

