Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220821-649: Bei Regen gegen Verkehrszeichen geprallt - Zwei Verletzte

Waldbröl (ots)

Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer und sein gleichaltriger Sozius haben sich am Sonntag (22. August) bei einem Unfall in Waldbröl-Bröl schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-jährige Nümbrechter war um 3:50 Uhr auf der Oberbrölstraße aus Richtung Waldbröl kommend in Fahrtrichtung Niederbröl gefahren. Zur Unfallzeit regnete es stark. Nach Angaben des 18-Jährigen erkannte er eine Verkehrsinsel zu spät und fuhr darüber. Dabei prallte er gegen ein Verkehrsschild und stürzte. Sowohl der Fahrer als auch sein Sozius zogen sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Leichtkraftrad und dem Verkehrszeichen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

