Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots)

In Recke wurden in der Zeit von Mittwoch (02.06.), 15.00 Uhr, bis Donnerstag (03.06.), 11.00 Uhr, drei geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge, ein grauer Opel Corsa, ein blauer Opel Zafira und ein grauer VW Polo, waren an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 37 am Fahrbahnrand abgestellt. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen befinden sich jeweils an der Seite, die dem dortigen Geh- und Radweg zugewandt war. Als Verursacher kommt somit auch ein Fahrrad in Frage. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Ibbenbüren hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Telefon 05451/5914315.

