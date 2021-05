Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Versuchter Telefonbetrug

Neuhofen (ots)

"Ihr EDV-System hat einen Fehler", so begann am Dienstag, 25.05.2021, gegen 10:45 Uhr, ein Telefongespräch. Der unerwartet Angerufene reagierte misstrauisch und kündigte im Telefonat an, die Polizei zu involvieren. In der Folge wurde sodann vom Anrufer, ein angeblicher Mitarbeiter eines Softwareunternehmens, das Telefonat beendet. Der Angerufene informierte hiernach wie ankündigt die Polizei, die nunmehr wegen versuchten Betruges ermittelt. Ziel solcher Anrufe ist es in der Regel, Nutzerinformationen wie beispielsweise Passwörter zu erfragen, um damit sodann in betrügerischer Weise zu handeln. Im konkreten Fall kam es zu keinem Sachschaden.

