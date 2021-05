Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogenbeeinflussung PKW geführt

Speyer (ots)

Unter Drogeneinfluss stand am 26.05.2021 um 00:40 Uhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer, der in der Kurt-Schumacher-Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Nachdem der 20-Jährige drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen

