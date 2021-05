Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht III

Frankenthal (ots)

Am 25.05.2021, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Frankenthal die Wormser Straße mit seinem E-Scooter auf dem dortigen Radweg. An der Einmündung zur Willestraße übersah ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, bekannt ist, dass es sich um einen weißen Transporter mit MZ-Kennzeichen handeln soll, den E-Scooterfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Scooterfahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Frankenthaler Krankenhaus zur Überprüfung verbracht. Der Fahrer des Transporters sprach noch kurz mit dem Verletzten, setzte dann aber seine Fahrt fort. Der Sachschaden am E-Scooter wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

