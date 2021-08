Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210821-646 Verkehrsunfall mit Personenschaden 31-jähriger Motorradfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu

Bild-Infos

Download

Hückeswagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 101 hat sich ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Solingen am Samstagnachmittag (21.08.)lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Fahrer musste nach notärtzlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden. Nach dem Stand der Ermittlungen war er in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers um kurz vor 16:30 Uhr von Scheideweg kommend in Richtung Dreibäumen unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in voller Fahrbewegung gegen ein Verkehrszeichen prallte. Für die Dauer der Unfallaufanhme war die L 101 für etwa zwei Stunden gesperrt. An dem Motorrad des 31-Jährigen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell