Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/Billerbecker fährt unter Drogen Betonmischer und fährt auf Auto auf

Coesfeld (ots)

Mit einem Auffahrunfall endete am Montag (09.08.21) die Drogenfahrt eines 38-jährigen Betonmischer-Fahrers aus Billerbeck. Gegen 17.35 Uhr meldeten Zeugen in Senden einen Betonmischer, der in Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Auf der B235 missachtete der Fahrer auf Höhe der Kreuzung Münsterstraße zudem eine Rot zeigende Ampel.

Auch auf der L844 driftete der 38-Jährige immer wieder in den Gegenverkehr ab. An der Dorfstraße in Ottmarsbocholt fuhr der Billerbecker auf das Auto eines 29-jährigen Lüdinghausers auf, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartete. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Der Fahrer des Betonmischers machte auf die Polizisten einen hibbeligen und nervösen Eindruck. Es fiel ihm schwer, ruhig stehen zu bleiben und den Anweisungen der Beamten zu folgen.

Ein vor Ort durchgeführter Drogentest war positiv auf Amphetamine. Der Alkoholtest verlief negativ. Der Billerbecker musste mit zur Wache nach Lüdinghausen, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten den Führerschein des 38-Jährigen sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell