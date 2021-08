Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/ Sieben Verletzte bei Unfall

Sieben Verletzte forderte ein Unfall mit fünf Fahrzeugen am Montagmorgen (09.08.21) in Senden. Gegen 9.44 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Hamm die B235 in Richtung Autobahn 43. In ihrem Wagen befanden sich zudem ein 85-jähriger und ein 77-jähriger Mann aus Hamm.

Aus noch nicht geklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr. Das Auto kollidierte mit einem Wohnmobil, dessen 55-jähriger Fahrer aus Münster in Richtung Senden unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß stieß das Auto der Hammerin mit einem Leitpfosten zusammen und kam zum Stehen.

Das Wohnmobil geriet nach der Kollision ins Schleudern, kollidierte zunächst mit dem Auto eines 27-jährigen Coesfelders und geriet auf den Geh- und Radweg. Dort stieß das Wohnmobil mit dem Anhänger eines Pedelecs zusammen, auf dem ein 77-jähriger Sendener in Richtung Senden fuhr. Dadurch stürzte der Mann.

Zum Stehen kam das Wohnmobil vor einem Baum. Dessen Heck wurde bei diesem Zusammenstoß aufgerissen, wodurch das Inventar auf die Fahrbahn fiel. Darüber fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Münster, der durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhinderte.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für fast drei Stunden gesperrt. Sechs Rettungswagen, drei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie der Löschzug Senden waren mit im Einsatz. Eine Person kam schwer, sechs weitere kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster übernahm die Spurensicherung vor Ort.

