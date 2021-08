Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Eichenkamp

Einbruch in den Bauhof

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in den Bauhof auf dem Eichenkamp in Rosendahl, Osterwick ein.

In der Zeit von Samstag, 09.00 Uhr bis Sonntag, 15.30 Uhr verschafften sich die Täter durch das Überwinden eines Zauns und das Einschlagen eines Rolltorfensters Zugang zum Inneren des Bauhofs.

Dort suchten sie sämtliche Wertgegenstände (u.a. hochwertige Werkzeuge) zusammen und legten sie augenscheinlich zum Abtransport bereit.

Zum Diebstahl der Gegenstände kam es nicht.

Ein Mitarbeiter des Bauhofs wurde Sonntags, durch einen aufmerksamen Anwohner, über ein offen stehendes Rolltor informiert, schaute nach und alarmierte die Polizei.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell