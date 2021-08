Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dieselstraße

Zigarettenautomat entwendet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag, 08.08.2021, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr, einen Zigarettenautomaten von der Dieselstraße in Coesfeld. Der Automat war zuvor an einen Betonpfosten befestigt gewesen.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell