Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn

Daun (ots)

Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Vulkaneifelkreis befuhr am 16.01.2020 gegen 20:40 Uhr mit ihrem Pkw die K 56 von Hillesheim kommend in Richtung Gerolstein. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Dann kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben.

Am PKW entstand Sachschaden. Die Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

