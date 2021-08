Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siemensstraße

Leergutdiebe gefasst

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag (07.08.21), gegen 17 Uhr, zwei Jugendliche bei dem Diebstahl von Leergut vom Grundstück eines Getränkemarktes an der Siemensstraße in Senden.

Er rief daraufhin einen Verantwortlichen an und informierte ihn.

Dieser konnte einen der Diebe, einen 16-jährigen Sendener, am Kanalufer in Senden antreffen und festhalten. Er rief die Polizei. Der andere Täter, ebenfalls ein 16-jähriger Jugendlicher aus Senden, flüchtete zunächst, kehrte aber einige Zeit später mit einem Elternteil wieder.

Die beiden Leergutdiebe waren geständig und einer der beiden gab sogar zu, den mitgeführten Tretroller vor zwei Wochen vor einem Jugendtreff entwendet zu haben.

Die Polizisten fertigten Anzeigen und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen die beiden Sendener ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell