Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200821-644: Zigaretten bei Einbruch in Kiosk gestohlen

Wipperfürth (ots)

Beim Einbruch in einen Kiosk in der Wipperfürther Innenstadt hatten es Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19./20. August) auf Zigaretten abgesehen. Ein Anwohner hatte den Einbruch bemerkt, als er sich gegen 05.00 Uhr zur Arbeit aufmachte. Die Einbrecher hatten mit einem großen Stein eine Schaufensterscheibe eingeworfen und waren anschließend durch das Loch in den an der Unteren Straße gelegenen Kiosk geklettert. Aus der Auslage entnahmen sie einen Teil der Zigarettenschachteln und flüchteten.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell