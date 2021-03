Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Dortmund/Düsseldorf/Soest: Vermisste Jugendliche in Soest aufgegriffen- Fahndung ist eingestellt

Willich/Dortmund/Düsseldorf/Soest: (ots)

Am 3. März hatten wir mit Foto nach einer vermissten 16-Jährigen gesucht (Meldung 178). Die Vermisste wurde in Soest ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen. Die Fahndung ist beendet. Wir bedan-ken uns für die Mithilfe./ah (198)

