POL-KN: (Oberndorf a.N. /Lkr. RW) - Lastwagen treffen sich im Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Oberndorf a.N. /Lkr. RW (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Landstraße 415 zwischen Oberndorf und Boll zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Sattelzug-Fahrer befuhr gegen 15:15 Uhr die L 415 aus Richtung Oberndorf kommend in Richtung Boll. Auf der Strecke kam ihm, ungefähr auf Höhe der dortigen Parkplätze, ein anderer Lastwagen entgegen. Als sie auf derselben Höhe waren, kollidierten die Außenspiegel. Der 50-Jährige hielt zur Schadensregulierung an, der andere Lkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Sattelzug des 50-Jährigen ist ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro entstanden. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter 07423/8101-0 entgegen.

