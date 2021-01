Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Hohe Bargeldsumme bei Personenkontrolle sichergestellt

FreiburgFreiburg (ots)

Am 04.01.2021 hat die Polizei in der Wannerstraße in Freiburg einen 26-Jährigen einer Personenkontrolle unterzogen. Der Mann hatte gegen 19 Uhr beim Erblicken eines Polizeifahrzeuges den Stühlinger Kirchplatz verlassen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann fünf Smartphones, ein Tablet, fast 16.000 Euro Bargeld und eine Bankkarte einer anderen Person bei sich hatte. Der Mann machte widersprüchliche und nicht nachvollziehbare Angaben zur Herkunft des Bargelds.

Der 26-jährige Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit muss nun mit einer Anzeige rechnen, unter anderem wegen des Verdachts, am Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt gewesen zu sein. Das Geld in szenetypischer Stückelung und die Gegenstände wurden sichergestellt.

