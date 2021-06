Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Bundesautobahn A81, Talbachbrücke) Motorradunfall auf der Autobahn - Fahrer und Sozia schwer verletzte (07.06.2021)

Engen, Bundesautobahn A81, Talbachbrücke (ots)

Bei einem Motorradunfall, zu dem es am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn A 81, kurz nach der Autobahnraststätte Hegau Ost in Fahrtrichtung Stuttgart auf der "Talbachbrücke" gekommen ist, sind der Motorradfahrer und seine Sozia schwer verletzt worden. Der 56-jährige Biker war zusammen mit seiner 49-jährigen Sozia gegen 15.10 Uhr auf einer 1300er Yamaha auf der rechten Spur der an dieser Stelle dreispurigen Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Talbachbrücke kurz nach der Raststätte Hegau Ost geriet das Motorrad auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern. Letztlich konnte der 56-jährige Biker das schwere Motorrad nicht mehr halten. In der Folge stürzte die Maschine und rutschte mehrere Meter über die gesamten drei Fahrstreifen bis zur Mittelschutzplanke. Bei dem Sturz zogen sich der Motorradfahrer und seine Sozia schwere Verletzungen zu und mussten mit den eintreffenden Rettungskräften in umliegende Kliniken gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart ab der Anschlussstelle Engen vorübergehend voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitete. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des mit mehreren tausend Euro beschädigten Motorrades.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell