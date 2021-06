Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Beim Anfahren VW-Tiguan-SUV übersehen

Sulz (ots)

In der Holzhauser Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer wollte mit seinem Sportwagen stadtauswärts aus dem Parkstreifen beim dortigen Elektrogeschäft in die Durchgangsstraße einfahren. Dabei prallte er gegen den VW Tiguan eines 56-Jährigen, der dort in Richtung Holzhausen fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Verletzte gab es nicht

