Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Burgberg) Gegen geparktes Auto gefahren - 7000 Euro Schaden (08.06.2021)

Königsfeld im Schwarzwald, Burgberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an einem VW Golf und an einem Opel Astra sind die Folgen eines Unfalls, der am frühen Dienstagmorgen in Burgberg auf der Weilerstraße passiert ist. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW Golfs war kurz vor 05.30 Uhr auf der Weilerstraße in Richtung Weiler unterwegs. In einer ansteigenden Linkskurve am Ortsausgang von Burgberg geriet der junge Mann zu weit nach rechts, überfuhr einen Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen Opel Astra, welcher vor einem Gebäude abgestellt war. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

