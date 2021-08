Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230821-651: Scheiben eingeschlagen, Auto zerkratzt

Gummersbach/Lindlar/Engelskirchen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende mehrere Autos in Dieringhausen / Loope und Lindlar beschädigt.

Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Freitag und 10:30 Uhr am Samstag (21. August) zerkratzten Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines grauen BMW, der in der Goethestraße in Gummersbach-Dieringhausen parkte.

Mit einem spitzen Gegenstand wurde in der Straße "Auf den Reieneichen" in Lindlar ein blauer Ford Fiesta beschädigt. Die Tat soll sich im Zeitraum zwischen Samstag 12 Uhr und Sonntag (22. August) 10:30 Uhr ereignet haben.

Ebenfalls in Lindlar ist im Zeitraum zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntagmorgen 9:50 Uhr die Seitenscheibe eines roten Kia eingeschlagen worden. Der Wagen parkte zur Tatzeit in der Straße "Burghof.

An einem schwarzen Renault Clio ist im Tatzeitraum zwischen Samstagabend 20:30 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr ebenfalls eine Seitenscheibe zerstört worden. Die Polizisten stellten eine Metallkugel sicher. Der Clio parkte in der Overather Straße in Engelskirchen-Loope.

Ebenfalls in Loope wurde im Zeitraum zwischen Samstagabend 19 Uhr und Sonntag 14:15 Uhr die Seitenscheibe eines weißen VW eingeschlagen. Das Auto stand in der Straße "Ehreshoven".

In allen Fällen nimmt die Polizei Hinweise entgegen unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell