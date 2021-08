Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Netto-Parkplatz in der Conrad-Krez-Straße

Pirmasens (ots)

Am 31.07.2021, gegen 08:15 Uhr, fuhr ein blauer LKW mit Auflieger am Nettomarkt in der Conrad-Krez-Straße in Pirmasens, gegen die Hauswand des Nettomarktes. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden an den Dachziegeln, sowie der Dachrinne des Gebäudes. Nach dem Zusammenstoß verließ der Fahrzeugführer die Unfallörtlichkeit unerlaubt in Fahrtrichtung B10. |pips

