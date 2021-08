Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Lichtenbergstraße

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein unbekannter Pkw-Führer die Lichtenbergstraße in Pirmasens aus Fahrtrichtung Landgrafenstraße in Fahrtrichtung Wagenstraße. In Höhe des Anwesens Lichtenbergstraße 2 streifte dieser beim Vorbeifahren einen geparkten blauen Opel Insignia mit Pirmasenser Kennzeichen. Es entstand im Bereich des linken vorderen Kotflügels und am linken Außenspiegel ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit.

Hinweise bitten an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 /pips

