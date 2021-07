Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Lemberg - Reifenstecher im Ortsteil Glashütte unterwegs

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 31.07.2021, gegen 00:45 Uhr, teilte ein Anwohner mit, dass gerade an einem geparkten Fahrzeug in der Ludwigstraße in Lemberg, Ortsteil Glashütte, die Reifen zerstochen worden wären. Der Täter wäre in einen dunklen VW Golf eingestiegen, in welchem ein zweiter Mann gewartet hätte. Das Auto sei dann vom Tatort geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Die spätere Suche am Tatort ergab, dass von den beiden Tätern an sechs Fahrzeugen neun Reifen zerstochen worden waren.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell