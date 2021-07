Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Schlossstraße von Zeugen beobachtet

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 30.07.2021, gegen 13:15 Uhr, beschädigte ein 67-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein beim Parken mit dem am Heck seines Fahrzeuges befestigten Fahrradträger ein in der Schlossstraße, Höhe Anwesen Haus-Nr. 12, geparkten PKW. Durch einen Zeugen konnte der Vorfall beobachtet werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1500 Euro. |pips

