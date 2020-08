Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200806-4: Wechseltrick im Supermarkt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (05. August) eine Seniorin bestohlen.

Die 85-jährige Frau befand sich gegen 13:45 Uhr in einem Supermarkt an der Farehamstraße, als ein unbekannter Mann sie ansprach und fragte, ob sie ihm Geld wechseln könne. Die Frau half dem Unbekannten. Dieser nutzte die Hilfsbereitschaft der 85-Jährigen aus und entwendete unbemerkt zwei 50-Euro-Scheine aus ihrer Geldbörse. Erst an der Kasse fiel der Dame der Verlust des Geldes auf. Der Dieb war bereits weg. Laut Zeugenbeschreibung war der Tatverdächtige 30 bis 45 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Er war von kräftiger Statur, gepflegt und sprach Deutsch mit Akzent. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell