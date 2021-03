Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrzeugteile aus drei BMW gestohlen

Büren (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (18.03.) machten sich bislang unbekannte Täter an drei BMW zu schaffen, die Am Erlenschlag, an der Theo-Böhle-Straße und am Schwalbenweg geparkt worden waren.

Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zu den Innenräumen verschafft hatten, bauten die Diebe die Lenkräder, Navigations- und Multifunktionsgeräte aus den Autos aus.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen PKW-Aufbrüchen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten oder in der Nähe gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell