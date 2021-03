Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher kamen durch die Terrassentür

Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagmittag (18.03., 12.00 Uhr bis 13.35 Uhr) hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Rotheweg auf und gelangten so in die Innenräume. Hier durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Beim Verlassen des Grundstücks wurden durch aufmerksame Zeugen drei Personen beobachtet, zwei junge Männer und eine junge Frau. Vermutlich handelt es sich dabei um die Tatverdächtigen.

Diese gingen in Richtung Rotheweg/Lagesche Straße und dann weiter in Richtung Lemgoer Straße.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschreiben:

Beide Männer:

18-20 Jahre, normale Statur, Südländer mit dunklem Teint, kurzes schwarzes Haar, im Stirnbereich etwas länger, bekleidet mit einer schwarzen "Bomberjacke", schwarze Hose, Sportschuhen.

Frau:

16-17 Jahre, korpulent, Südländerin mit dunklem Teint, langes schwarzes Haar hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, bekleidet mit einer braunbeigen Strickjacke und dunkelblauen Jeanshose.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat die Tatverdächtigen beobachtet und kann Angaben über deren Fluchtrichtung oder ein mögliches Fluchtfahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

