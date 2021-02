Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Beim Abbiegen mit Fahrradfahrer zusammengeprallt

Celle (ots)

Eine 56 Jahre alte Autofahrerin befuhr heute Vormittag (Donnerstag, 18.02.2021) gegen 10.30 Uhr die Jägerstraße und wollte an der Ampel nach rechts auf die Hannoversche Heerstraße abbiegen. Als sie bei grünem Ampellicht losfuhr, übersah sie einen 48 Jahre alten Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Beide Beteiligte verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden.

