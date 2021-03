Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohn-/Geschäftshaus

Delbrück (ots)

(CK) - Am Donnerstag (18.03., 12.30 Uhr bis 20.00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Einbrecher die seitliche Eingangstür eines Wohn-/Geschäftshauses am Kirchplatz auf und verschafften sich so Zugang zum Wohnbereich. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell