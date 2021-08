Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht mit Eis

Clausen (ots)

Vermutlich beim Eisessen auf dem Fahrrad oder Roller hat ein "Unfallflüchtiger" einen in der Hauptstraße geparkten PKW am vergangenen Mittwoch gestreift. Das Malheur passierte im Zeitraum von 14.20 Uhr bis 18:40 Uhr. Die Polizei vermutet den Hergang aufgrund der Tatsache, dass am leicht beschädigten Fahrzeug Eisreste gefunden wurden. Die Schadenshöhe wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Waldfischbach-Burgalben unter 06333/9270 entgegen. piwfb

