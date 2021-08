Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230821-652: Einbruch in Gartenhaus

Engelskirchen (ots)

Einen Freischneider und eine Heckenschere haben Eindringlinge erbeutet, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. August) in ein Gartenhaus in der Schulstraße in Schnellenbach eingebrochen sind. Zwischen 19 Uhr abends und 10 Uhr morgens verschafften sie sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gartenhaus.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell