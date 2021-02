Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahmen

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Vergangenen Freitag wurden gg. 15.00 Uhr zwei Kölner im Alter von 24 und 26 Jahren bei einer Verkehrskontrolle auf der Obernkirchener Straße in Bad Eilsen zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommen und später in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg vorläufig festgenommen.

Die Personen wiesen sich gegenüber den Beamten des Einsatz-und Streifendienstes mit nachweislich gefälschten griechischen Führerscheinen aus.

Bei dem Fahrer des Pkw Renault wurde ein Drogenvortest durchgeführt, weil sich Anzeichen einer Drogenbeeinflussung zeigten. Da der Drogenvortest positiv ausfiel, ist dem 26jährigen eine Blutprobe entnommen worden.

Bei der Durchsuchung des Pkw bzw. der Personen fanden die Polizeibeamten Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Über die Herkunft des Geldes machten die Männer unterschiedliche und widersprüchliche Angaben, so dass das Bargeld auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde.

Die Kölner wurde am Samstag wegen des Tatverdachtes der Geldwäsche, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss dem Haftrichter beim Amtsgericht in Rinteln vorgeführt.

Der Haftrichter bestätigte die Beschlagnahme des Bargeldes und hob gleichzeitig die Festnahme gegen die Beschuldigten auf.

Die Ermittlungen werden nach dem Geldwäschegesetz durch den Kriminalermittlungsdienst Bückeburg fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell