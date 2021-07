Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch im Jugendtreff Kattenstroth - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag und Montag (23.07., 12.00 Uhr - 26.07., 09.00 Uhr), haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude des Jugendtreffs Kattenstroth an der Schledebrückstraße verschafft.

Die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstür auf, um dann sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Hierfür hebelten die Täter im Inneren weitere Türen und Spinde auf. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell