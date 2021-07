Polizei Gütersloh

POL-GT: Gartenhütte in Bockhorst abgebrannt

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Über den Brand einer Gartenhütte an der Straße Eschkamp im Ortsteil Bockhorst wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagabend (23.07., 18.30 Uhr) verständigt. Beim Eintreffen der Kräfte am Brandort war das Feuer bereits in voller Ausdehnung, so dass das vollständige Abbrennen der Gartenhütte nur noch kontrolliert werden konnte. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Bei dem Brand der komplett zerstörten Hütte ist ein geschätzter Gesamtsachschaden von 6000 Euro entstanden.

