Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230821-656: Unbekannter schlägt auf 28-Jährigen ein

Gummersbach (ots)

Auf dem Fußweg am Stauweiher an der Becketalstraße ist am Montagmorgen (23. August) ein 28-Jähriger von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Der Geschädigte war gegen 07.15 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Ortsteil Becke und dem ehemaligen Handelshof auf den Unbekannten gestoßen, der dort auf einer Bank saß und sich auffallend laut verhielt. Kurz, nachdem der Geschädigte die Stelle passiert hatte, wobei er den Mann auf sein Verhalten angesprochen hatte, schlug dieser von hinten auf ihn ein. Der 28-Jährige trug dabei eine blutende Verletzung davon, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Den Angreifer beschrieb der Verletzte als etwa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß. Er hatte kurze, abrasierte Haare, eine kräftige Statur und sprach mit einem russischen Akzent. Als Kleidung trug er eine schwarze Jogginghose von Adidas sowie einen blauen Hoodie. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell