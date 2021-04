Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schnur gespannt und so Jugendliche verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 31.3.2021, 18.45 Uhr verletzte sich eine Beckumerin, die die Unterführung der Hans-Böckler-Straße in Richtung Grüner Weg in Beckum befuhr. Ein Unbekannter hatte dort eine Schnur quer über die Fahrspur gespannt, an der sich die 16-Jährige im Gesicht verletzte. Wer kann Angaben zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

