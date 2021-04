Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Mann fiel durch aggressives Verhalten auf

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 31.3.2021 fiel ein aggressiver 46-Jähriger gegen 21.40 Uhr in Dolberg auf. Der in Gießen lebende Mann hatte auf der Alleestraße bei einer Frau geklingelt und redete lautstark auf sie ein. Des Weiteren hatte er eine Metallstange gestohlen, mit der er hinzugerufene Polizisten bedrohte. Mit weiteren Unterstützungskräften konnte der 46-Jährige auf einem Feld überwältigt werden. Während der vorläufigen Festnahme leistete der Gießener Widerstand, versuchte sich loszureißen und einem Beamten in den Finger zu beißen. Das Ordnungsamt und ein Arzt wurden hinzugezogen, die die Einweisung des Mannes in eine Fachklinik veranlassten.

