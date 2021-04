Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrskontrolle mit Folgen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 31.3.2021 kontrollierten Polizisten gegen 6.40 Uhr einen Autofahrer auf dem Gildeweg in Telgte. Der 26-Jährige gab an, keinen Führerschein und am Vortrag einen Joint geraucht zu haben. Letzteres bestätigte ein vom Sendenhorster durchgeführter Drogenvortest. Beim Abgleich mit dem Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Daraufhin nahmen die Beamten den Sendenhorster fest, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein. Im Anschluss ging es für den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell