Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 31.3.2021 hielten Polizisten gegen 9.50 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Lappenbrink in Sassenberg an. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum schließen ließen. Der Versmolder führte daraufhin einen Drogenvortest mit positivem Ergebnis durch. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und das vorläufige Verbot Kraftfahrzeuge zu fahren.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell