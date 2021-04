Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Jugendgruppe randalierte im Bereich des Olympiabads

Warendorf (ots)

Gleich zweimal rückten Polizisten der Nachtschicht (31.3./1.4.2021) aus, weil eine Gruppe Ennigerloher im Alter von 15 bis 20 Jahren im Bereich des Olympiabads in Ennigerloh randalierte. Als Einsatzkräfte durch falsche Notrufe und dem Schreien von Parolen auf dem Clemens-Ruhe-Weg gebunden wurden, kam es zu Flaschenwürfen vor einem abgestellten Streifenwagen. Des Weiteren hatte ein Anwohner beobachtet, wie jemand auf das Polizeifahrzeug spuckte. Beamten stellten an der Breslauer Straße einen 19-Jährigen fest, der durch einen fremden Garten lief. Ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger konnten von Polizisten auf dem Dach des Caritasgebäudes gestellt werden. Die Einsatzkräfte leiteten gegen alle drei Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ein. Am Donnerstagvormittag wurde Anzeige erstattet, da auf dem Dach eine Glaskuppel beschädigt worden war. Tatverdächtig sind die Jugendlichen.

Immer wieder kommt am Olympiabad und der Sporthalle zu Sachbeschädigungen und Ruhestörungen. Der Bereich rund um die Sportstätten ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene.

Personen, die Angaben zu den verschiedenen Sachbeschädigungen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell