Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pflegerin der Schwarzarbeit überführt

Bautzen (ots)

Eine 60-jährige Frau aus der Ukraine wurde am 29. März 2021 von Bundespolizisten in Gewahrsam genommen. Hintergrund war ihre Absicht, in Deutschland illegal als Pflegerin zu arbeiten.

Die Beamten stoppten um 22:40 Uhr an der BAB 4 auf Höhe der Anschlussstelle Bautzen West einen aus Richtung Polen kommenden polnischen Kleinbus. Unter den acht Mitreisenden befand sich die Ukrainerin und konnte keine schlüssigen Angaben zum touristischen Zweck ihrer Reise machen. Vielmehr wurde ermittelt, dass die Dame in Norddeutschland unangemeldet als Pflegerin arbeiten wollte. Ein Visum und eine Arbeitserlaubnis liegen nicht vor.

Sie muss sich nun wegen unerlaubter Einreise, unerlaubtem Aufenthalt sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung verantworten. Eine Zurückschiebung nach Polen wird gerade geprüft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell