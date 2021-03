Polizei Warendorf

POL-WAF: Vermisste Jugendliche aus Ahlen ist zurück

Warendorf (ots)

Die vermisste Jugendliche aus Ahlen ist zurück. Nach einem Hinweis traf die Polizei die junge Frau am Nachmittag wohlbehalten in Ahlen an. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten.

