Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Schlittgasse

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schlittgasse am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schlossstraße geparkten, weißen Ford Ka. Das Heck wies auf der Fahrerseite Kratzer und eine zerbrochene Rückleuchte auf. Die Schadensposition lässt auf ein höheres verursachendes Fahrzeug schließen. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

